Els treballadors de TV3 denuncien el bloqueig polític al consell de la CCMA

Els treballadors de TV3 denuncien que encara no hi ha hagut canvis en la direcció i el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals malgrat que fa vuit mesos que es va aprovar la nova llei que el regula i els actuals consellers tenen ja el mandat caducat i hi ha hagut dues dimissions. En un comunicat, exposen que la renovació de l'òrgan és "una urgència" però que la "falta de voluntat dels partits del govern" ho ajorna "com a mínim" fins després de les eleccions catalanes.El comitè d'empresa assegura que les lluites entre JxCat i ERC "s'han instal·lat en la programació". Així mateix carreguen contra el programa FAQS, que pertany a la productora de El Terrat, per la utilització del plató "per a actes de partit" i per la polèmica pel cas Rossell, que ha acabat amb la renúncia del director corporatiu d'Esports. També acusen l'emissora de ser partícip de "l'intent de 'blanqueig' de la figura de Jordi Pujol" i se'ls retreu no haver fet cap programa a fons sobre el cas de corrupció de la família.Pel que fa a les condicions laborals, es queixen que es "bloqueja" el pla de renovació de plantilla i que no es dóna resposta a les propostes fetes sobre la regulació del teletreball. En matèria econòmica creuen que "el consell de govern hauria de plegar immediatament per la incapacitat de comprometre un finançament estable per a la CCMA". És per això que exigeixen l'execució del Contracte Programa per donar "estabilitat" al pressupost en un context de davallada "continuada" dels ingressos publicitaris.Un descens que segons expliquen, el director de TV3, Vicent Sanchis, i la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, atribueixen al fet de "deixar en l'aire" la continuïtat de la sèrie Com si fos ahir i del Polònia. Així, asseguren que malgrat que la situació provocada per la Covid-19 dificulti la represa de la telenovel·la "cal apostar" pel manteniment d'una línia de producció que "és necessària i viable".

