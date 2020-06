El TC rebutja els recursos de JxCat per l'anul·lació dels acords sobre la monarquia i la independència

El Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat els recursos de súplica dels membres de la Mesa del Parlament Josep Costa i Eusebi Campdepadrós i 32 diputats més de Junts per Catalunya contra l'anul·lació dels acords del màxim òrgan de la cambra que admetien a tràmit una resolució sobre la monarquia i la independència.El TC considera que la deducció de testimoni de particulars no vulnera la inviolabilitat parlamentària dels membres de la Mesa, que han de garantir el compliment de les resolucions de l'alt tribunal. Diu que els acords de la Mesa del 22 i 29 d'octubre del 2019 incompleixen els pronunciaments del TC, perquè no haurien d'haver admès a tràmit la proposta de resolució de resposta a la sentència del Suprem sobre l'1-O.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor