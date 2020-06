Una festa o una empresa fructícola? L'origen dels brots a l'Aragó continua sent incert

La consellera de Sanitat aragonesa, Sira Repollés, diu que és "difícil" saber quin és el primer cas dels brots de coronavirus detectats en quatre comarques de l'Aragó, dues d'elles de la Franja de Ponent . Tot i que algunes informacions apuntaven una festa a Binéfar com a possible focus, Repollés considera que el més probable és que l'origen estigui en els treballadors d'empreses fructícoles.Segons Repollés, l'origen "no és tant una festa, que és normal que es fes en la fase on s'estava, sinó els mateixos treballadors d'empreses hortofructícoles que el cap de setmana van tornar als seus domicilis i van fer activitats diverses", ha dit. Aquests moviments cap al municipi d'origen són els que haurien propiciat la transmissió comunitària més enllà de les empreses, ha afegit.Pel que fa a la primera explotació agrària on es va detectar un brot, a Saidí (Baix Cinca), es va tancar per poder fer proves PCR i ja se n'han fet més de 200. "Estem recopilant les dades" ha dit Repollés, que no ha pogut actualitzar més dades que les facilitades aquest dimarts. Ahir va anunciar que s'havien detectat tres nous casos a Casp (Baix Aragó, Saragossa) en una empresa hortofructícola, que eleven fins a 14 els positius en aquesta zona. Aquests se sumen als 47 casos de coronavirus detectats en tres comarques d'Osca (la Llitera, el Baix Cinca i el Cinca Mitjà) aquest dilluns.A banda d'aquesta explotació de Saidí, la consellera descarta de moment tancar qualsevol altra explotació. "Estem en una fase ascendent però estable" ha dit. Repollés ha afegit que està previst reforçar el sistema sanitari en aquestes quatre comarques per poder fer més testos.La consellera de Sanitat aragonesa ha insistit en la recomanació de limitar els moviments de la població en les comarques que han passat a fase 2 amb la resta de comarques i comunitats autònomes. "És una recomanació i un acte de responsabilitat", ha dit.Repollés també ha recordat que està prevista aquesta tarda una reunió bilateral amb el govern de l'Estat per abordar la situació. De moment, però, no es preveuen més mesures, ha dit. "Crec que s'han pres les mesures que calien i serà l'evolució epidemiològica la que marqui si cal prendre'n alguna més", ha afegit i espera "que no es donin casos de transmissió fora de les quatre comarques".Per la seva banda, l'alcalde de Binéfar ha dit que "és molt important col·laborar amb les autoritats sanitàries perquè, tot i que el fet de tornar a fase 2 pugui semblar un retrocés, l'important és avançar i tallar aquest brot epidèmic". "L'important és la conscienciació per tenir les millors condicions laborals a l'agricultura", ha afegit.Alfonso Adán ha reconegut que els veïns estan "preocupats" perquè es tracta d'una pandèmia mundial i "encara no ha passat". Per tant, ha dit, "cal treballar per mitigar les conseqüències el màxim possible". "La prioritat és detectar els brots i tallar-los per donar tranquil·litat als veïns", ha reblat.

