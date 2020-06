Montserrat reobre amb la previsió de perdre la meitat de visitants

Montserrat ha reobert les seves portes aquest dimecres, mantenint encara les restriccions per prevenir la propagació del coronavirus i amb pocs turistes. De fet el monestir preveu perdre la meitat dels visitants en comparació amb altres anys.De moment, aquest dimecres s'ha obert un únic servei de restauració, la botiga de queviures i l'espai audiovisual. Pel que fa a l'allotjament, hi ha obert les cel·les i l'alberg. A partir d'aquí, i en funció dels visitants, s'anirà valorant l'aixecament de l'ERTO, que ha afectat tota la plantilla, tal c om va avançar NacióDigital Montserrat, l'any passat hi van passar 2.700.000 turistes, el 60% d'origen estranger. Per això, l'impacte de la Covid-19 ha estat "molt important i tindrà conseqüències a curt i mig termini", segons ha assegurat a l'ACN el responsable d'hostaleria, Raimon Olivella. "Evidentment intentarem pal·liar-ho amb l'afluència de visitant de proximitat, però creiem que no serà suficient", ha afegit.De fet, segons Olivella, la crisi del coronavirus és la més dura que es recorda a Montserrat en temps recent. "La del 2008 va passar de llarg perquè teníem el turista rus. Ara no, això era impensable", ha lamentat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor