Denuncien tres agressions sexuals i una d'homòfoba durant la revetlla

La revetlla de Sant Joan 2020 es tanca, per ara, amb tres agressions sexuals denunciades i una d'homòfoba, aquesta última a Sant Adrià de Besòs, quan dos individus han atacat amb una ampolla de vidre per l'esquena una parella asseguda en un banc.Les dues víctimes han estat donades d'alta: un amb un impacte al cap i l'altre amb petites ferides. Els Mossos d'Esquadra busquen els dos individus que els van atacar, així com els autors de les agressions sexuals.El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha condemnat aquests incidents aquest dimecres al matí en la roda de premsa de valoració de l'operatiu especial dels serveis d'emergències. Ha destacat, però, que la d'enguany ha estat una revetlla "tranquil·la".En total, hi ha hagut 41 detinguts (l'any passat 86), un 20% menys d'atesos pel SEM i un 40% menys de serveis dels Bombers. S'han registrat 60 positius per alcohol amb 1.099 lectures. El 2019 van ser 179 amb 2.100 lectures.Pel que fa al trànsit, fins aquest dimecres al matí havien sortit de l'àrea metropolitana 255.000 vehicles, la meitat dels previstos inicialment.

