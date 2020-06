La patronal catalana reclama a Sánchez «no sembrar dubtes» sobre la legislació laboral

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "no sembrar dubtes" sobre la legislació laboral. Ho ha dit en la seva intervenció en el marc d'una cimera de la CEOE, on també ha defensat que "el consens i el diàleg" són l'única manera de transitar pel camí de la recuperació, alhora que ha assenyalat els pressupostos de l'Estat com l'eina per recuperar la confiança de la ciutadania.Amb aquest missatge, Sánchez Llibre pressiona el govern espanyol després que pactés amb Bildu una derogació de la reforma laboral al maig, a canvi de prorrogar l'estat d'alarma. L'acord, però, ha quedat en suspens després que el PSOE s'autoesmenés i parlés hores després del pacte d'un compromís per recuperar drets laborals afectats per la reforma del 2012.A banda de no generar dubtes en la legislació laboral, Sánchez Llibre reclama a Sánchez potenciar la col·laboració del públic i el privat, liquiditat sense cost per a les empreses i allargar els ERTO fins que s'acabi la crisi."Els empresaris estem a favor d'arromangar-nos a favor de crear un nou projecte col·lectiu que el govern espanyol ha de liderar. Però ho ha de fer amb polítiques viables, sense estridències i sense ocurrències", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor