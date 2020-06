Catalunya no registra cap mort per coronavirus en les últimes 24 hores

Les funeràries catalanes no han reportat cap nova mort per la Covid-19 a Catalunya en les últimes hores, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Això manté la xifra global de víctimes en 12.523. Són unes dades, però, que poden variar en els pròxims dies quan es reporti més informació. El 21 de juny n'hi va haver una, i el dia 20, sis més. Pel que fa a la retrospectiva de positius, el dia 23 se'n van declarar 27, el dia 22, 60 nous casos, i el dia 21, 28.A banda, s'han detectat 156 nous casos positius testats (73 més) i la xifra total puja a 70.773. Fins ara hi ha hagut 4.134 persones ingressades greus, sis més que en les últimes 24 hores, i actualment en són 60, la mateixa xifra que en el balanç de dimarts.En les residències de gent gran, hi ha 14.937 casos confirmats, tretze més que les dades facilitades per Salut en l'últim balanç. A més, 797 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 29 menys que l'última xifra que Salut havia facilitat.Pel que fa al nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, ha pujat de 46 persones en un dia, fins a les 39.419.

