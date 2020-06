L'antiga (i ocupada) Escola Massana, nou centre d'operacions anticrisi del Raval

L'antiga Escola Massana, a la plaça de la Gardunya al Raval de Barcelona, començarà a tenir aviat un nou ús. El Sindicat d'Habitatge del Raval hi celebrarà aquest dimecres a la tarda la seva assemblea i la Xarxa de Suport Mutu del barri preveu començar entregar aliments a famílies afectades per la crisi a partir de demà. Els dos col·lectius van fer pública ahir l'ocupació de la finca , de titularitat municipal, amb l'objectiu de convertir-la en el centre d'operacions anticrisi al barri.hi ha entrat per parlar amb els impulsors de l'ocupació.El Raval ocupa el lloc número 22 dels barris de Barcelona amb menys renda, d'un total de 73. L'epidèmia ha convertit la precarietat i la pobresa estructural en emergència i els col·lectius que han ocupat la Massana defensen la necessitat de passar a l'acció. "No podem esperar més la resposta de les institucions. El barri ha explotat i hem d'actuar", diuen. Insisteixen, a més, que l'ocupació arriba després que l'Ajuntament no hagi donat resposta a la seva demanda de cessió d'un espai municipal.El primer que hauran de fer és habilitar l'espai de l'antiga escola. Disposen d'un pati i d'un edifici amb tres plantes on encara queden restes de l'activitat docent després del trasllat de l'escola a la seva nova ubicació -a la mateixa plaça Gardunya- fa tres anys. Cavallets, treballs d'antics alumnes i material divers ocupa la planta baixa, mentre que les aules de les plantes superiors acumulen menys vestigis. En paral·lel, un altre espai de l'antiga escola continua ocupat per la Tancada Migrant, tot i que l'Ajuntament va iniciar tràmits per desallotjar-la fa gairebé un any.Fins ara la tasca de suport mutu es duia a terme al casal independentista la Galera, al carrer Sant Bartomeu i asseguren que l'espai es va quedar petit. Segons la xarxa, des de l'inici de l'epidèmia han rebut peticions d'ajuda de més de 1.000 persones. "No les hem pogut atendre totes", reconeixen. Els seus membres assenyalen l'Ajuntament i insisteixen que els serveis socials municipals estan desbordats. "Hi ha treballadors dels serveis socials que ens envien persones perquè saben que l'Ajuntament no les podrà atendre", asseguren.Unes explicacions que xoquen amb el que ha dit fins ara el consistori. El govern municipal insisteix que tots els veïns que han requerit ajuda als serveis municipals han estat atesos, si bé reconeixen la possibilitat que l'Ajuntament no hagi atès totes les persones afectades per la crisi. "Fa més de tres mesos de l'inici de l'epidèmia. Fins quan hem d'esperar", apunten des de la Xarxa de Suport Mutu.En definitiva, la diagnosi de la situació que fa la xarxa és que les estructures nascudes des del teixit associatiu per respondre a la crisi no s'han de limitar a parar el cop sinó a convertir-se en estructures de referència per al veïnat. Per això, aspiren a fugir de l'assistencialisme i a fer que les mateixes persones usuàries s'involucrin en la tasca de la xarxa i del sindicat. Un objectiu que esperen assolir de manera més fàcil després de l'ocupació de l'antiga Massana. "Aquest espai ens permet tenir més referencialitat al barri", apunten des del sindicat i la xarxa.L'ocupació de l'antiga Escola Massana es va fer pública ahir al vespre al final d'una manifestació que va recórrer els carrers del barri amb el lema "Pa, sostre, papers i treball", L'eslògan pretén resumir la tasca feta per organitzacions veïnals des de l'inici de la crisi.Més enllà de la tasca de la xarxa d'aliments, que ha proporcionat menjar a famílies afectades, els col·lectius del barri també han activat un punt d'informació laboral i un altre de suport educatiu. A més, assenyalen que la vinculació entre la Xarxa de Suport Mutu i el Sindicat d'Habitatge és clau, ja que les dificultats per accedir a un habitatge acostumen a derivar en impossibilitat per cobrir necessitats bàsiques. De fet, hi ha sobre la taula la possibilitat d'habilitar part de l'espai de l'antiga escola en allotjament d'emergència per a persones desnonades o en situació d'emergència habitacional.Pel que fa al perfil de persones afectades per la crisi, apunten que hi ha moltes dones migrants que es fan càrrec soles dels seus fills i també moltes famílies nombroses. Al Raval, més de la meitat de la població és estrangera i bona part d'aquests veïns no tenen la seva situació regularitzada. El fet de no tenir papers suposa un obstacle més a l'hora de fer front a la crisi i, per exemple, veta l'accés a l'ingrés mínim vital o a la suspensió de desnonaments dictada pel govern espanyol.Amb l'ocupació de l'antiga Escola Massana, la Xarxa de Suport Mutu i el Sindicat d'Habitatge del Raval aspiren a pal·liar l'efecte de la crisi al barri i envien un missatge a les administracions: allà on no arribi l'acció pública, intentarà arribar-hi la comunitària.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor