Rescaten un cadell de lleó al qual havien trencat les cames per sotmetre'l a fotos amb els turistes

La història d'en Simba -un lleó de veritat, no el fill de Mufasa-, ha commocionat milers de persones d'arreu del món en els darrers dies, quan s'ha difós a través de les xarxes socials el seu cas.Pocs mesos després de néixer, el van separar de la seva mare per utilitzar-lo com a atracció turística. Entre altres atrocitats, els seus captors van arribar a trencar-li les cames i la columna perquè no pogués escapar o defensar-se quan els visitants es fessin fotos amb ell.Per sort, un grup de rescat va localitzar-lo i va aconseguir rescatar-lo i oferir-li ajuda veterinària urgent. Gràcies a la seva ràpida intervenció, que s'ha detallat a través d'Instagram, Simba -nom que va rebre dels seus rescatadors- ha canviat radicalment i ho ha fet, com no podia ser d'una altra manera, cap a millor.

