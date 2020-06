Rufián dona a Unides Podem la «benvinguda» a les contradiccions d'una coalició de govern

La corrupció de la casa reial i la implicació del govern de Felipe González en els GAL, dos assumptes que el PSOE es nega a investigar al Congrés, han centrat el cara a cara entre Gabriel Rufián, portaveu d'ERC, i Pedro Sánchez, president espanyol, al Congrés. Aquest últim ha insistit en la seva negativa a obrir comissions parlamentàries que els abordin.La negativa de Sánchez li ha servit a Rufián per criticar la posició del PSOE, sí, però sobretot per tornar-li les crítiques a Podem: "Podem ens ha matxucat durant anys per les contradiccions amb la nostra coalició governamental... benvinguts", ha dit en referència a la incomoditat de Pablo Iglesias i els comuns per la posició socialista en aquests assumptes.Una incomoditat com a mínim similar a la que, segons Rufián, ERC tindria amb Junts per Catalunya. La coalició governamental catalana segueix fent evidents les seves diferències, també en l'estratègia a seguir a Madrid.Sánchez ha afirmat que "ningú és impune a Espanya i es castiguen les il·legalitats" i ha fet una crida a deixar "treballar la justícia de forma independent". Segons Rufián, però, la realitat "és tossuda i el desmenteix" amb una monarquia "perseguida per corrupta fora d'Espanya". Un assumpte que el PSOE no vol investigar "no per sentit d'estat sinó de l'omertà".Pel que fa als GAL Rufián ha afirmat que "molts socialistes estan orgullosos de Zapatero i avergonyits de González" i el líder del PSOE l'ha defensat recorrent al seu balanç com a president amb arguments com la sanitat universal o l'entreda d'Espanya a la Unió Europea sota la seva presidència. "Van haver de desestabilitzar l'Estat per fer caure el govern", ha afirmat Sánchez amb relació a les denúncies de guerra bruta que va rebre el PSOE als anys noranta.

