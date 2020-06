VÍDEOS Edificis movent-se de banda a banda: l'esfereïdor terratrèmol de Mèxic, des de dins

🔴 #EnVivo | Edificios de un lado a otro, gente con miedo en las calles. Así se vivió el #sismo de esta mañana en la zona de la Condesa de la #CdMx

[#VIDEO: SUUMA Voluntarios ]https://t.co/Ny9W1HXIkm



• Nota completa https://t.co/Caee90OGyh pic.twitter.com/THxGPih512 — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) June 23, 2020

Un edificio del barrio de la Colonia Condesa (Ciudad de México) fue captado 'tambaleándose' como consecuencia del intenso sismo de 7,5 que ha sacudido la zonahttps://t.co/N8ewknX5im pic.twitter.com/YgOEALo2c3 — RT en Español (@ActualidadRT) June 23, 2020

Almenys sis persones mortes i desenes de ferits per un terratrèmol de magnitud de 7,5 que va sacsejar el sud i el centre de Mèxic, amb epicentre a l'estat d'Oaxaca. El sisme ha provocat danys estructurals importants en infraestructures, carreteres i diferents edificis de les localitats afectades.En les darreres hores s'han registrat gairebé 500 rèpliques. La més intensa d'elles, de magnitud 4,6. Les autoritats han advertit, de fet, que el nivell del mar al litoral del Pacífic pot augmentar de forma "anòmala" fins a un metre. Els experts, però, descarten "grans riscos".El terratrèmol s'ha fet notar en almenys sis estats més, entre ells la capital, a Ciutat de Mèxic. L'esfereïdora sacsejada ha deixat imatges molt impactants, com les d'edificis movent-se d'un costat a l'altre, com si fossin fulls de paper.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor