El Sant Joan més casolà

Com no podia ser d'una altra manera, milers i milers de petards van ressonar i milers i milers de coets van il·luminar el cel fins ben entrada aquesta passada matinada. La revetlla de Sant Joan d'enguany, tal com estava previst, ha estat més familiar que mai. Tret d'algunes excepcions, l'ambient ha estat tranquil i privat, en un context excepcional per la pandèmia del coronavirus.Les autoritats havien deixat clar des de feia dies que calia estar en alerta a l'hora de tirar petards, ja que el gel desinfectant de mans és molt inflamable. També calia anar en compte amb la mascareta i, sobretot, respectar la distància de seguretat. Aquesta darrera ha estat la imatge habitual al llarg i ample del país, amb nuclis familiars a més de metre i mig l'un de l'altre, gaudint d'una de les nits més màgiques de l'any.Els Bombers de la Generalitat han atès 264 avisos entre les vuit del vespre i les dotze de la nit d'aquesta revetlla de Sant Joan, marcada pel coronavirus. El gruix d'atencions l'han fet entre les deu i les dotze de la nit, quan han fet 197 sortides. Segons indica el cos d'emergències, la majoria d'avisos han estat per atendre incendis, 88 de vegetació forestal, urbana i agrícola, i 90 per incendis urbans de contenidors, en habitatge o per fogueres.Els Bombers subratllen que no hi ha hagut cap servei greu. Pel que fa a les comarques, el volum de serveis s'ha concentrat, sobretot, a les comarques de l'àrea metropolitana Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme.

