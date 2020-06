Gairebé la meitat dels espanyols creu que l'Estat té un problema amb els drets humans

Gairebé un 45% dels ciutadans creu que Espanya té un problema amb les vulneracions de drets humans, segons una enquesta de l'Agència Europea pels Drets Fonamentals (FRA, per les seves sigles en anglès). Així, l'espanyol és el cinquè estat de la Unió Europea on hi ha més preocupació pels drets humans, només per darrere de Xipre, Malta, Hongria i Lituània.L'estudi també revela que un 55% dels ciutadans a Espanya pensa que no tothom gaudeix dels mateixos drets fonamentals, És una de les xifres més altes a la UE, només per darrere de Xipre, Croàcia i Hongria. "Això és molt preocupant ara que molta gent està perdent ingressos o s'està quedant a l'atur", avisa l'autor de l'informe, Sami Nevala.Des del FRA alerten que Europa cada cop més els pobres consideren que no es beneficien igual dels drets fonamentals. L'enquesta també recull que gairebé un 80% dels ciutadans a l'Estat veu molt important per a la democràcia que es protegeixi a les minories. Espanya és el tercer estat de la UE on es veu més rellevant la protecció dels grups minoritaris.Nevala veu "positiu" que a Espanya hi hagi un "gran reconeixement" de la necessitat de protegir a les minories. A nivell europeu Nevala remarca que el moviment Black Lives Matter ha demostrat com una majoria de la població no s'adona de "quin tracte reben les minories i com és la seva vida".D'altra banda, l'enquesta de l'Agència Europea dels Drets Fonamentals constata la manca d'independència judicial que perceben els ciutadans a l'estat espanyol. Gairebé el 70% dels enquestats assegura que els jutges reben interferències del govern espanyol.

