Espanya, per sota de la mitjana europea en innovació

La potència innovadora espanyola està per sota de la mitjana europea, segons es desprèn de les dades de l'European Innovation Scoreboard (Marcador de la Innovació Europea) corresponent al 2020. Així, els líders en innovació són Dinamarca, Finlàndia, Luxemburg, els Països Baixos i Suècia, que estan "significativament" per sobre de la mitjana. Pels darrers, els innovadors forts són Àustria, Bèlgica, Estònia, França, Alemanya, Irlanda i Portugal, que estan per sobre o a prop de la mitjana. Els innovadors moderats són Croàcia, Xipre, Txèquia, Grècia, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Eslovàquia, Eslovènia i Espanya, per sota de la mitjana. Els innovadors moderats són Bulgària i Romania, per sota del 50% de la mitjana.

Els canvis més significatius del rànquing amb relació a l'any passat són el de Luxemburg, considerat el 2019 un innovador fort i que aquest any puja al graó superior, i el de Portugal, que ha passat de moderat a fort. El marcador indica que hi ha hagut una millora generalitzada en el camp de la innovació a Europa, fins al punt que, en conjunt, la Unió Europea ha augmentat aquest concepte en un 8,9% des del 2012.



En el mateix termini, el rendiment ha millorat en 24 estats membres, de manera notable a Lituània, Malta, Letònia, Portugal i Grècia, amb creixements superiors al 20%. Si es compara amb l'edició del marcador de l'any passat, el rendiment ha millorat en 25 estats membres, de manera “més notable” a Xipre, Espanya i Finlàndia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor