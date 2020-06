Detenen un home a Llançà després de clavar una ganivetada a un altre en una baralla a una fleca

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Figueres de 22 anys, de nacionalitat espanyola i amb diversos antecedents, com a presumpte autor d'un delicte de lesions i un altre d'amenaces. Els fets han començat cap a dos quarts de sis de la tarda quan, a la zona del port, hi ha hagut una baralla en una fleca.Un noi que anava amb un grup d'amics i el detingut s'han discutit, i sembla que en el marc d'aquesta disputa el segon ha clavat una ganivetada al maluc del primer. El ferit ha estat traslladat a un Centre d'Atenció Primària, on se li han fet punts de sutura, sense que la lesió presenti més gravetat. Pel que fa al presumpte agressor, ha estat detingut a la sortida del poble.