El Sindicat d'Habitatge del Raval ocupa l'antiga Escola Massana

Una manifestació convocada pel Sindicat del Raval a Barcelona ha acabat amb l'ocupació de l'antiga Escola Massana. El col·lectiu té la intenció de mantenir l'ocupació i destinar l'edifici a l'atenció a veïns afectats per la crisi del coronavirus.La manifestació d'aquest dimarts al vespre tenia per lema "Menjar, sostre, papers, treball" i el motiu de la convocatòria era denunciar que els serveis socials municipals no estan atenent totes les persones que requereixen ajuda per cobrir les seves necessitats bàsiques. "En canvi, qui sí que ha donat una resposta exemplar ha estat el veïnat organitzat en múltiples xarxes de suport mutu, sindicats d'habitatge, sindicats laborals combatius i xarxes antiracistes", argumenta el sindicat.El sindicat assegura que des de l'inici de l'epidèmia cada cop més persones s'hi han adreçat perquè no poden accedir a un habitatge. També asseguren que la Xarxa Popular d'Aliments del Raval (XaPA) ha detectat més de 1.000 persones necessitades d'aliments al barri. Moltes d'aquestes, diuen, no reben suport per part d'uns Serveis Socials.El 30 d'abril el sindicat va demanar més recursos a l'Institut de Serveis Socials, el repartiment de "Cistelles contra la COVID" per totes les veïnes que ho demanessin, i la cessió d'un espai de titularitat municipal perquè la XaPA pugui seguir treballant i arribant a més veïnes. Ara, asseguren que el consistori no ha respost a les seves demandes.

