El Ministeri d'Educació, partidari de «flexibilitzar al màxim» els grups estables de convivència

El Ministeri d'Educació ha fet pública la guia de recomanacions amb mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut per al curs 2020 – 21 en el marc de la pandèmia del coronavirus. Entre d'altres, s'autoritza les Comunitats Autònomes a flexibilitzar “al màxim” els grups estables de convivència a les etapes educatives d'Infantil i primer i segon de Primària, per bé que es recomana limitar-los a entre 15 i 20 alumnes.A banda, es reiteren les mesures ja explicades de mantenir la distància de seguretat a 1,5 metres fora d'aquests grups de convivència, prioritzar les activitats de l'aire lliure, esglaonar les entrades i sortides dels centres educatius, evitar les aglomeracions o minimitzar els desplaçaments dels alumnes.Pel que fa a l'ús de les mascaretes, Educació indica que no és obligatori per als alumnes d'Infantil. Tampoc ho és per als de Primària sempre que estiguin dins del grup de convivència estable. Si no ho estan, aleshores serà obligatori posar-se-la, en el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres. A partir d'Educació Secundària igualment és obligatori l'ús de mascareta si no es pot mantenir aquesta distància. A partir dels 6 anys, serà també obligatòria al transport escolar.En el cas dels professors, es recomana l'ús obligatori, sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat. Els tutors d'Infantil i Primària podran prescindir-ne quan es trobin dins del seu grup de convivència estable. El document recomana, de manera general, l'ús de les mascaretes de tipus higiènic i, sempre que sigui possible, reutilitzable.Pel que fa a la gestió dels casos, si una persona desenvolupa símptomes compatibles amb la covid-19 se l'haurà de dur a un espai separat d'ús individual, se li col·locarà una mascareta quirúrgica, tant a ella com a la que quedi al seu càrrec, i es contactarà amb la família.

