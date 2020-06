VÍDEO Espectacular rescat en helicòpter d'un conductor i un gos al Ter

📹 En aquest vídeo del rescat a Ripoll es pot apreciar la complexitat de la maniobra d'aproximació amb grua de l'helicòpter perquè #GRAE #bomberscat pugui accedir fins a l'accidentat pic.twitter.com/FMpqPABDW4 — Bombers (@bomberscat) June 23, 2020

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimarts al migdia un home i el seu gos que havien quedat atrapats amb el cotxe al riu Ter, al terme de Ripoll. La persona rescatada, segons ha pogut saber, travessava el passallís que creua el curs fluvial quan a causa de la força de l'aigua no va poder avançar més. Ho feia a través de la pista que dona accés a la seva masia.D'aquesta manera, es descarta la versió difosa pels Bombers de la Generalitat on informava que circulava per l'antiga N-152 i que s'havia precipitat a l'aigua.Els Bombers han activat l'helicòpter amb GRAE i una dotació de terra. El rescat, força complex, s'ha efectuat amb gruatge, tal com s'aprecia en el vídeo.

