MAPA Les 60 platges nudistes de Catalunya per gaudir del mar amb tota llibertat

El nudisme cada cop atrau més gent i s'ha convertit des de fa temps en una opció més a l'hora d'anar a la platja. De platges nudistes n'hi ha més d'una seixantena, a tocar de pobles i ciutats o en zones més remotes, i més o menys concorregudes. De fet, els habituals del nudisme reivindiquen que aquesta pràctica no s'ha de limitar només a aquells llocs definits com a nudistes, perquè la legislació estableix que aquesta opció és legal en qualsevol espai públic (excepte aquells que tenen una legislació específica que ho prohibeix).El Club Català de Naturisme ha elaborat aquesta completa llista de les 60 platges nudistes de Catalunya (algunes exclusivament nudistes, d'altres parcials) que s'estenen per tot el litoral català des de l’Alt Empordà fins al Montsià. En aquest mapa interactiu elaborat perles podeu veure totes i conèixer-ne més detalls:, la llista completa del Club Català de Naturisme

