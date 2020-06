Jiménez Losantos, condemnat pel Suprem per vexacions contra Carolina Bescansa i el seu fill

El Tribunal Suprem ha condemnat el periodista i locutor Federico Jiménez Losantos a pagar una multa de 5.000 euros a l'exdiputada de Podem, Carolina Bescansa, per vexacions i comentaris contra ella i el seu fill. La Sala de lo Civil del Suprem ha acceptat en part el recurs presentat per Losantos, ja que la multa inicial era de 10.000 euros, que ara queda reduïda a la meitat.El jutge considera provada la intromissió i vulneració de l'honor de Bescansa i el seu fill per aquests comentaris: "Pobre nadó de la Bescansa, deu estar en algun contenidor perquè ja no ho han tornat a treure, no sé què hauran fet amb ell, ho hauran donat en adopció". Un tribunal madrileny ja l'havia condemnat en primera instància, una condemna ratificada per l'Audiència Provincial.La mateixa sentència del Suprem, avançada per la Cadena SER, considera que tots els comentaris de Losantos "excedeixen àmpliament els límits admissibles de la crítica política legítima i incorre en el menyspreu a la dignitat de la demandant, a la vexació descarnada, que vulnera el dret fonamental a l'honor de la demandant".El periodista pretenia recórrer la condemna emparant-se en la crítica política, que l'Alt Tribunal ha desestimat perquè considera que un altre comentari de Losantos, pel qual se'l va condemnar, demostra la nul·la crítica política: "És que veig a Errejón, veig la a Bescansa, veig la Rita Maestre, i em surt em surt la muntanya, no l'agro, la muntanya ... si porto la lupara, tret. Sort que no la porto".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor