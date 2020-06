Sanitat registra un mort i 108 contagis per coronavirus en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat xifra en 28.325 el total de morts per coronavirus a Espanya, un més que el total d'aquest dilluns. Segons l'últim informe del ministeri, hi ha hagut 14 defuncions en els últims set dies.Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 246.752 casos confirmats per proves diagnòstiques, 248 més que al total d'ahir (246.504), dels quals 108 diagnosticats en les últimes 24 hores.De tots els contagis, 45 s'han produït a l'Aragó (on hi ha un rebrot que afecta tres comarques d'Osca), 25 a Madrid i 15 a Catalunya. En l'última setmana, hi ha hagut 151 hospitalitzacions i 13 ingressos a l'UCI.

