MAPES Només tres comarques han evitat nous casos de coronavirus els darrers 15 dies

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, els positius de coronavirus dels últims 15 dies, els sospitosos del mateix període, els positius en homes i en dones dels últims 15 dies i les ràtios de positius i sospitosos recents per cada 1.000 habitants.Els brots recents a dues comarques de la Franja de Ponent i a dues més de l'Aragó han evidenciat que, malgrat que la pandèmia està molt més controlada que en els seus moments àlgids, no es poden abaixar els braços. En els darrers 15 dies, Catalunya ha detectat 1.800 positius, una quantitat relativament baixa, però aquests estaven molt repartits arreu del país. De fet, tan sols tres comarques no n'han tingut cap de nou: l'Alt Urgell, el Baix Ebre i el Priorat.Tot i això, no hi ha cap comarca que presenti ràtios molt elevades de casos recents, d'entre el 9 i el 22 de juny. La Segarra és la que n'ha tingut més, 2,9 per cada 1.000 habitants, lluny de l'Aran, en segon lloc, amb 1,6, o de l'Urgell, amb 1. En termes absoluts, les que han detectat més casos nous són el Barcelonès (591), el Baix Llobregat (225) i el Segrià (160), tot i que, en trobar-se entre les més poblades, les ràtios relatives hi són limitades, situant-se en els 0,8 casos per 1.000 habitants en la tercera comarca o, en les dues primeres, quedant-se només amb 0,3.A nivell municipal, 263 municipis han tingut positius recents, és a dir, el 27,8% del total. Els que registren ràtios més elevades en els darrers 15 dies són normalment pobles petits en què un o dos casos ja equivalen a xifres molt elevades en termes relatius, com és el cas de Massoteres (Segarra), que amb 2 positius en 15 dies presenta una ràtio de 9,2 casos per 1.000 habitants.Tenint en compte només els municipis amb més de 5 casos nous, n'hi ha alguns amb ràtios elevades de la Segarra, cosa que explica la destacada xifra a nivell comarcal, com Guissona (4,6 casos per 1.000 habitants) o Cervera (2,3). A l'aranès Naut Aran hi ha hagut 6 positius recents (ràtio de 3,3) i a Alcarràs (Segrià), 25 (ràtio de 2,3). Els municipis amb més casos en 15 dies, en termes absoluts, són Barcelona (444), Lleida (118), l'Hospitalet de Llobregat (85), Sant Boi de Llobregat (48), Vic (36) i Manresa (35).En la taula inferior es poden consultar totes les dades dels 947 municipis catalans, amb positius recents i acumulats, en termes absoluts i ràtios, i també informació sobre sospitosos i per sexe. Cal tenir en compte, però, que les xifres són provisionals, especialment pel que fa als quatre darrers dies -tal com exposa aquest estudi -, entre 19 i 22 de juny, ja que cal un temps perquè el resultat de la prova es comuniqui i entri als registres informàtics, cosa que obliga a corregir retrospectivament les dades cada dia.

