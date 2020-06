El Festival de Pedralbes celebrarà 80 concerts de juliol a setembre de fins a 1.000 persones

El Fes Pedralbes, nom que ha adoptat la versió alternativa del festival i que es dedica a Pau Donés, acollirà concerts als jardins de Pedralbes de dimecres a diumenge des del 9 de juliol al 12 de setembre. "Reinventar-se no vol dir perdre la identitat. No s'ha de perdre mai. Hem reduït aforaments i ens hem adaptat a les mesures sanitàries", ha dit aquest dimarts el director, Martín Pérez, que manifesta "l'obligació" que sentien d'obrir aquest espai "privilegiat" a Barcelona.Pérez ha confessat que "si posaven la mirada en el tema econòmic", el festival no era viable per les restriccions d'aforament. No obstant això, ha volgut tirar endavant un estiu de música i oferta gastronòmica a l'aire lliure, amb una capacitat total de 1.300 persones, entre el village i un escenari principal que cobrirà part del llac que hi ha davant del Palau. El pressupost per aquesta programació és d'1,4 milions d'euros. La mascareta serà obligatòria.Els artistes que formaran part del cartell del village, que tindrà un públic d'unes 200 persones, es donarà a conèixer pròximament, però seran una cinquantena de grups 43 dels quals catalans. La zona del village acollirà oferta gastronòmica de restaurants de la ciutat com Amélie, Flash Flash, Il Giardinetto, Mr. Kao, Cruixent, Pizza Del Born, Muns, Sauleda i Krisalia.Les entrades, "més barates de l'habitual", sortiran a la venda aquest dijous 25 a les 12 h. Les entrades per als concerts principals (a les 22 h) donaran accés a la zona del village, que acollirà concerts prèviament, a les 20 h. També es podran comprar entrades per accedir només a la zona del village.El camí fins a presentar un cartell de "primer nivell" ha estat "molt laboriós", assegura Pérez. Amb una desena de noms encara per anunciar, de moment la llista de concerts l'encetarà el 9 de juliol Pablo López, en format de veu i piano. El seguiran La vida por delante (Gabriel Sopeña-Loquillo, el 10 de juliol), Miss Caffeina (11 de juliol), Hotel Cochambre (12 de juliol), Por fin Viernes (15 de juliol), Big Mouthers (Luz de Gas, el 16 de juliol), l'Orquestra Liceu (amb dos concerts, un el 17 de juliol amb repertori de Mozart i direcció de Josep Pons i Albert Guinovart al piano, i un altre el 18 de juliol amb les bandes sonores de pel·lícules), Ainhoa Arteta (dos concerts el 19 de juliol), Van Morrison (22 i 23 de juliol), Diana Navarro (24 de juliol), Marlango (25 de juliol), Mónica Green (26 de juliol), Paco Ibáñez (29 de juliol), Salvador Sobral amb Alma Nuestra per cantar boleros (30 de juliol) i el tribut Abba The New Experience (31 de juliol).De cara al mes d'agost, Hombres G (1 d'agost), Ana Guerra (2 d'agost), David Bisbal (5 d'agost), Los Secretos (6 d'agost), Guitarricadelafuente (7 d'agost), Varry Brava (8 d'agost), Andrea Motis (9 d'agost), 12 agost manel Fuentes Carlos Núñez (13 d'agost), Hija de la luna homenatge a Mecano (14 d'agost), Ara Malikian (15 d'agost), Disco Inferno (20 d'agost), Els Pets (21 d'agost), Lexter (23 d'agost), La vella dixieland (27 d'agost), l'Elèctrica Dharma (28 d'agost) i el tribut a Queen Momo (29 d'agost). Dels 29 artistes que havien de formar part del cartell inicial del festival, se n'han reprogramat 25 per a l'edició del 2021.