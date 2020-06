Els Països Catalans celebren la seva revetlla més atípica

La revetlla de Sant Joan serà diferent aquest any. La Diada dels Països Catalana arriba amb l'estat d'alarma finalitzat i amb tot Catalunya en l'etapa "de represa". L'alerta, però, continua i l'epidèmia de Covid-19 ha obligat a suspendre les festes que habitualment se celebren per aquestes dates. A més, algunes de les activitats més típiques estan prohibides.Sota el lema "Fem un Sant Joan diferent, ens adaptem a la situació", Protecció Civil anima la població a celebrar la revetlla en un entorn més íntim, amb la família i amics, i evitar les festes multitudinàries. Però, què es pot fer i què no aquesta revetlla de Sant Joan? Les trobades, ja siguin amb familiars o amics, no poden superar les 20 persones. Pel que fa a les festes i actes organitzats, s'ha de respectar la normativa: no es poden superar les 80 persones en espais tancats ni les 800 si és a l'aire lliure, sempre assegudes i mantenint la distància de seguretat mínima d'un metre i mig.La mobilitat està permesa per tot el país, les autoritats recomanen evitar ubicacions amb grans aglomeracions de gent per poder respectar la distància de seguretat d'un metre i mig. Pel que fa a les platges, molts municipis catalans han decidit tancar-les per evitar aglomeracions. L'anunci de Barcelona de vetar-hi l'entrada ha provocat un efecte dominó a l'àrea metropolitana, on els municipis han volgut prevenir una possible allau d'arribades des de la capital. Un total de 31 platges catalanes sí que obriran . Alguns permeten l'accés a les guinguetes i d'altres, no limiten l'entrada però sí que hi posen controls perquè es compleixin les mesures de seguretat.En relació a les mesures de seguretat, No estan permeses les grans fogueres típiques de la revetlla de Sant Joan. Només es poden fer foguerons petits d'un metre quadrat encerclats. Sí que estan permesos els petards, però les autoritats recomanen que siguin de baixa intensitat, com ara bengales, fonts de colors o bateries.El que sí que s'ha mantingut és la rebuda de la Flama del Canigó, símbol dels Països Catalans, al Parlament de Catalunya. La diada ariba poc després que el Tribunal Suprem tombés el decret valencià que establia que les comunicacions de l'administració amb Catalunya serien en català.El president de la cambra, Roger Torrent, ha reclamat ser "perseverants de la defensa dels drets i les llibertats fonamentals". El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha insistit que se seguiran desitjant "bon dia" en català amb el País Valencià i les Illes Balears: "Ens sentim nació i poble. Cada dia el seguim reivindicant i construint". Membres d'Òmnium han encès conjuntament amb representants d'Acció Cultural País Valencià i l'Obra Cultural Balear els quinqués amb què s'encendran les fogueres aquesta nit de revetlla.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor