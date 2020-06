VÍDEO «Me l'estimo, és Granollers!»: Cesk Freixas i Laia Llach canten les excel·lències del comerç local

"Me l'estimo, és Granollers. Aquí t'espero, assegut a la Pedra de l'Encant". Així canten Cesk Freixas i Laia Llach es excel·lències de Granollers i del comerç local del Vallès Oriental. Ho fan amb una versió de La petita rambla del Poble Sec -la cançó més coneguda de Freixas- que continua: "Fem Granollers colze a colze. Tornarem a omplir de vida els carrers i les botigues, Ser felices i somriure per atendre't amb el cor".La cançó és l'acció més destacada de la campanya de la campanya de comerç local "Me l'estimo, és Granollers!" promoguda per l' Ajuntament de la capital vallesana en el marc del pla de mesures socioeconòmiques per fer front als efectes de la crisi de la Covid-19.En el vídeo de la cançó de Freixas i Llach, de marcat to optimista, apareixen molts punts de la ciutat, com la pedra de l'encant, la Porxada o la plaça de la Corona, però els grans protagonistes són els botiguers i restauradors, que apareixen ballant i cantant al ritme de la música. De fet, hi han participat les set associacions de comerciants de la ciutat: Gran Centre Granollers, Granollers Comerç de Dalt, Del Rec al Roc, Comerciants Congost Granollers, Més que comerç, Comerç Ral i Centre Comercial Ramassar Nord i el Gremi d’hostaleria del Vallès Oriental."L’objectiu de la campanya és promocionar el comerç local i de proximitat, posant en valor la tradició i la vitalitat del teixit comercial i gastronòmic de la ciutat", destaquen els seus impulsors.

