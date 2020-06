El Ripollès crea una nova marca per atraure el turisme de proximitat

El logo de la nova marca turística. Foto: Turisme Ripollès

Neix la marca turística del #Ripollès. Un gran projecte que és ja una realitat gràcies a la complicitat del sectors públic i privat i la maduresa dels agents turístics. La @DiputacioGirona i el Patronat @costabrava hi col•laborem i reivindiquem els valuosos actius de la comarca👏🏽 pic.twitter.com/dGPRLMsLoK — President Ddgi (@PresidenciaDdgi) June 23, 2020

Tren vinilat amb la campanya. Foto: FGC

"Al Ripollès, viu la teva història al Pirineu" és la nova marca turística que busca atraure el turisme de proximitat i reactivar l'economia de la comarca arran de la Covid-19. Fa èmfasi en la natura i en el patrimoni cultural, arquitectònic i gastronòmic i es va començar a gestar fa tres anys amb un projecte finançat amb fons europeus. Per primer cop compta amb el consens dels agents públic i privats."Remant tots en una sola direcció en uns moments més necessaris que mai avançarem a pas ferm amb l'objectiu de millorar el posicionament del Ripollès i que es tradueixi amb prosperitat", ha afirmat el president del Consell Comarcal del Ripollès , Joaquim Colomer, en la presentació, que s'ha fet de manera telemàtica. En els pròxims dos anys es faran accions per donar-ho a conèixer.El Ripollès vol millorar el seu posicionament turístic amb una nova marca i un nou eslògan. S'acompanya d'un vídeo promocional (a sobre) on es posa en valor l'entorn natural i el patrimoni cultural, arquitectònic (especialment el romànic) i gastronòmic.Colomer, ha destacat que la marca neix amb el consens dels agents públics i privats, un fet inèdit fins ara. Això ha estat possible després de tres anys de feina amb l'ajuda de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i les taules sectorials. Un treball fet a partir del projecte "Experiència dels Pirineus més autèntics" que va comptar amb fons europeus per dinamitzar el turisme.El president de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès , Josep Maria Farrés, ha admès que fins ara faltava una "estratègia global" i una "unitat d'acció" per difondre l'"abundància" de recursos de la comarca, més enllà dels 19 municipis que ho feien pel seu compte. I ha celebrat que s'hagi aconseguit amb la complicitat d'altres ens públics.La presentació oficial havia de ser el març però la irrupció de la Covid-19 va obligar a ajornar-ho fins aquest dimarts. La pandèmia també ha obligat a repensar el públic potencial i aquest estiu es busca atraure el turisme d'interior per compensar la caiguda del visitant estranger.Serà una temporada "atípica", ha afirmat Colomer, una expressió que també ha utilitzat el director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font. Segons ha dit aquest últim, "la Covid-19 ha reorientat una part de l'estratègia cap al turisme de proximitat per redescobrir els nostres racons i gaudir de Catalunya amb els cinc sentits com diu la campanya que ja s'ha llançat".I ha destacat el potencial del Ripollès on el turisme familiar podrà passar-hi unes vacances "amb absoluta seguretat, a l'aire fresc i amb la llibertat dels entorns amplis" de la zona. D'altra banda, ha afirmat que es preveu que les destinacions d'interior i properes a la muntanya seran les que tindran una "major afluència" de visitants durant una campanya d'estiu que es preveu "complicada".Per la seva banda, el president de FGC , Ricard Font, ha felicitat els impulsors per la iniciativa i ha afirmat que continuaran essent uns bons aliats per donar a conèixer la comarca. L'objectiu final, ha dit, és animar a "redescobrir amb més profunditat la comarca per un turisme local, que tornarà a ser aviat global" i seguir avançant en el desenvolupament del territori.El president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona , Miquel Noguer, ha elogiat la "maduresa" del projecte per haver aconseguir aquest consens i ha ofert plena col·laboració per seguir treballant plegats en la promoció d'aquesta destinació.La nova marca inclou un pla amb accions de promoció durant els pròxims dos anys. Es posarà en marxa un web amb imatges i vídeos dels principals atractius i es difondran per xarxes socials, mitjans de comunicació i operadors turístics.La primera acció ha estat la instal·lació de vinils amb paisatges del Ripollès i la nova marca als exteriors de trens i autobusos de les línies que cobreixen Girona i Barcelona. També s'ha fet un vídeo amb alguns dels "ambaixadors" de la comarca que animen a gaudir de la comarca com són Miquel Alguer, membre de Txarango; el jugador de bàsquet i campió del món Xavier Rabaseda, l'aventurer i emprenedor Albert Bosch i el xef amb estrella Michelin Francesc Rovira. El podeu veure a sota:(presentació)https://ripolles.cat/marca/

