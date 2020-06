L'AMB desinfecta parcs i equipaments infantils i esportius de l'àrea metropolitana

Dos treballadors, en les tasques de manteniment dels parcs metropolitans Foto: AMB

L'Àrea Metropolitana de Barcelona se suma a les tasques de neteja i desinfecció de diversos equipaments indispensables per a la ciutadania. L'entitat metropolitana ha higienitzat i desinfectat zones de joc infantils, equipaments esportius i moltes de les fonts dels parcs metropolitans amb l'objectiu que es puguin reobrir com més aviat millor i amb les màximes garanties.Un dels procediments de les tasques de l'AMB ha estat la dels sorrals dels jocs infantils, on per netejar-los s'ha hagut de remoure la sorra perquè la combinació d'oxigen i radiació solar produeixi una acció desinfectant per si sola. Aquest procediment es portarà a terme cada quinze dies, en el marc del manteniment dels parcs.Des del passat divendres i coincidint amb l’inici de l’etapa de represa a la metròpolis de Barcelona, l’AMB va començar a restituir els seients dels gronxadors i les tirolines dels parcs metropolitans i va mesurar el pH i els nivells de clor de l’aigua de les fonts per comprovar que tingui les condicions òptimes per a ús de boca.

