El Consell per la República engega una campanya de «desobediència fiscal»

Demanen desobeir de forma fiscal, però sense evadir Foto: Albert Hernàndez

El Consell per la República ha posat en marxa una campanya per denunciar les institucions monàrquiques i la judicial, L'objectiu és fer-ho per mitjà de la "desobediència fiscal", és a dir, que s'opti per "l'objecció fiscal" en la declaració de la renda d'enguany, tal com ha explicat una de les portaveus de l'organització de Sabadell, Montse Berbel.Al cap i a la fi, ha resumit, deixar de "finançar" una "institució caduca, corrupta i antidemocràtica". Així ho han evidenciat aquest dimarts, amb una concentració a les portes de l'administració tributària de la cocapital del Vallès Occidental.Berbel ha esclarit, "no és evadir impostos, sinó deixar que els nostres diners vagin a una altra causa". En aquest sentit, ha apuntat al Fons Republicà d'Acció Solidària (FRAS), impulsat des del Consell, que es destinarà a combatre el coronavirus.Tot i així, també ha indicat que els diners es poden destinar a d'altres iniciatives o ONG. Berbel ha explicat que és un tràmit i és en aquella casella, en la qual "pots decidir la quantitat que et dedueixes". "És un acció testimonial, però efectiva" per evitar que aquests diners vagin "a la monarquia", ha afegit.Berbel, per ara, no ha fet cap estimació de la gent que s'hi pot acollir a la iniciativa, ja que queden uns dies de campanya de la renda. Tanmateix, ha recordat que hi ha una altra acció d'aquestes característiques, l'objecció militar i "al voltant d'un miler de persones", ha dit. La campanya, ha expressat, "es replicarà cada any a partir d'ara fins que no tinguem l'independència" i s'espera que en els propers dies s'organitzi arreu del territori català.

