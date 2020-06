Un nou detingut pels aldarulls del 9 d'octubre de 2017 al País Valencià

Agents de policia espanyola han detingut a València un jove de 23 anys com a presumpte autor dels delictes contra els drets fonamentals amb motivació discriminatòria per raons ideològiques i de desordres públics. La detenció arriba per la seva participació en els aldarulls del 9 d'octubre de 2017 a la capital valenciana, segons ha informat la mateixa policia.Les investigacions es van iniciar a conseqüència de "les agressions i els desordres públics" ocorreguts en la manifestació convocada per la Comissió 9 d'Octubre a València, durant la tarda del 9 d'octubre, Dia del País Valencià.Amb aquesta nova detenció i després d'una laboriosa investigació de prop de tres anys, la xifra d'arrestats és de 20, a més de sis persones més identificades, de les quals ja es va adonar al jutjat corresponent, així com a la fiscalia d'odi.El detingut, sense antecedents policials, després de ser escoltat en declaració va ser posat en llibertat, no sense abans ser advertit de l'obligació de comparèixer davant l'autoritat judicial quan per a això fos requerit.

