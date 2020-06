El govern espanyol exhibeix orgull pel llegat de González i rebutja la investigació dels GAL

El govern espanyol ha exhibit "orgull" pel llegat de l'expresident Felipe González i ha considerat innecessari la investigació dels GAL perquè entén que ja hi va haver una sentència judicial i es van assumir responsabilitats polítiques. La portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ho ha afirmat després que el PSOE, el PP i Vox hagin tombat la comissió d'investigació al Congrés mentre que Podem defensava que es crees de la mà d'ERC, el PNB, Bildu, JxCat, la CUP i el BNG.Segons Montero, l'executiu està centrat en la reconstrucció post-Covid i ha volgut aprofitat l'ocasió per recordar "les fites democràtiques" que va aconseguir l'Estat sota el govern de Felipe González, com ara la llei per a una sanitat universal, pública i gratuïta o bé l'entrada d'Espanya a Europa. Es tracta de dues qüestions, ha dit, que han estat clau en aquests moments per combatre la pandèmia.Més de puntetes ha passat per la portaveu per la situació de la Casa Reial després que The Telegraph hagi revelat que un testaferro de Joan Carles I va pagar bona part del viatge de noces del rei Felip VI i Leticia. Montero ha assegurat que no tenen res a dir sobre una informació que no poden ratificar i que no està en mans de la justícia. Per la resta de casos, ha dit, el govern estarà sempre "a disposició" de la justícia i ha subratllat també que la Casa Reial té "autonomia" per fer les seves pròpies comunicacions.La comissió d'investigació sobre el vincles entre l'expresident Felipe González i els GAL s'ha quedat només en el terreny del plantejament. Com era previsible, no ha passat el filtre de la mesa del Congrés perquè el PSOE, PP i Vox han votat en contra i han frenat la possibilitat que es posi en marxa. El sí dels de Pablo Iglesias, que incomoda els socialistes, suposa un nou xoc entre els socis de la coalició a la Moncloa.Amb la votació de la mesa d'aquest dimarts, es frustra la possibilitat que el contingut dels documents de la CIA desclassificats que apunten que l'expresident socialista està darrere dels GAL sigui dirimit en comissió. En tot cas, Bildu ja ha sol·licitat la compareixença de González perquè, ja que no s'ha aprovat la comissió, almenys doni explicacions en seu parlamentària.Amb la campanya de les eleccions basques i gallegues a tocar, que s'hagi desenterrat aquesta polèmica és motiu de discrepància i incomoditat en la majoria que va facilitar la investidura. Però la qüestió té un especial impacte entre els socialistes i Podem. Iglesias no ha amagat mai la animadversió i la desconfiança que li genera el que representa González, de la mateixa manera que González s'ha mostrat sempre bel·ligerant contra Podem i contrari a les aliances del PSOE amb Podem. Clavat a la memòria té aquell discurs d'Iglesias el 2 de març del 2016 al Congrés en el qual va deixar anar que González tenia "el passat tacat de calç viva".

