El TC rebutja les recusacions de Junqueras, Forcadell i Romeva contra els seus dotze magistrats

El Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat les recusacions contra els dotze magistrats de l’alt tribunal d’Oriol Junqueras, Carme Forcadell i Raül Romeva. Els líders independentistes van presentar la sol·licitud de recusació acusant-los de falta d’imparcialitat per resoldre el recurs d’empara contra la sentència del Suprem.El TC tenia pendent resoldre aquestes sol·licituds després que dimarts passat rebutgés suspendre de forma cautelar les condemnes a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn a la sentència de l'1-O. L’alt tribunal conclou que la recusació formulada “està mancada de substantivitat jurídica i no és creditora de la decisió sobre el fons”.A més, creu que les peticions -que afecten tot el TC- “són impertinents i abusives i s’han de refusar sense més”. També considera que acceptar-la implicaria una desqualificació de tot el TC, que és qui ha de resoldre els recursos d’empara contra la sentència.

