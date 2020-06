Colau reclama ara a Marlaska el tancament del CIE de la Zona Franca

Ninguna persona es ilegal, ser migrante no es delito. En cambio privar de libertad sin haber cometido ningún delito sí es vulnerar los derechos humanos.



Con alcalde de Valencia @JoanRibo hemos enviado esta carta al ministro de Interior para pedir el cierre definitivo de los CIE. pic.twitter.com/DDRNmUZcu1 — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) June 23, 2020

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'alcalde de València, Joan Ribó, han enviat una carta conjunta al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per reclamar el tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE). Els centres van quedar buits a l'inici de l'epidèmia i ara Colau i Ribó reclamen al govern espanyol que no els reobri.Barcelona té un dels CIE que estan en funcionament a l'estat espanyol, a la Zona Franca. Des de la seva arribada a l'Ajuntament, Colau ha reivindicat el seu tancament i el 2015 el consistori ja va aprovar una declaració institucional en aquest sentit.fins i tot el 2016 Barcelona en Comú va arribar a anunciar que havia trobat una escletxa legal per impedir que continués en funcionament, a través d'una ordre de cessament per manca de llicència Ara Colau reclama a Marlaska que acabi amb "aquestes presons per a persones que no han comès cap delicte". Moltes persones són privades de llibertat al CIE per no tenir la documentació en regla i són tancades al centre mentre esperen la seva deportació. "La gran majoria de persones internades finalment no són expulsades i queden en llibertat, causant-los un sofriment innecessari i injustificat".Colau i Ribó també critiquen l'opacitat dels CIE i recorden que el Defensor del Poble va assenyalar el 2019 les deficiències al centres d'arreu de l'Estat. Aquest òrgan també va assenyalar la vulneració dels drets de menors d'edat internats als CIE.En la seva carta, l'alcaldessa de Barcelona i l'alcalde de València es posen a disposició de Marlaska per estudiar possibles "alternatives que siguin necessàries" si el govern espanyol opta per tancar els CIE.

