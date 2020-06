La Moncloa rectifica i aclareix que no preveu decretar de nou l'estat d'alarma

Decretar de nou l'estat d'alarma no entra en els plans de la Moncloa ni a curt ni a mig termini. Així ho ha aclarit la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, després que la vicepresidenta Carmen Calvo hagi deixat entreveure just el contrari després que s'hagin produït brots com el de Lleida."El govern no està estudiant ni a curt ni mig termini tornar a decretar l'estat d'alarma", ha assegurat Montero, que ha precisat que la pandèmia en aquests moments està "controlada" i que existeixen instruments per "limitar, acotar i tallar" la transmissió del virus en casos de brots de caràcter esporàdic. A la roda de premsa posterior al consell de ministres, Montero ha recordat que les autonomies tenen ara les competències i ha assegurat que, en cas de necessitat, poden limitar la mobilitat per "zones i grups molt reduïts" i sempre amb supervisió judicial.L'afirmació matisa el que prèviament havia dit Calvo, que ha assegurat que l'executiu podria tornar a declarar l'estat d'alarma "a una part del territori o a tot" si es torna a produir una "situació greu" fruit de l'expansió del coronavirus.Montero ha precisat que només en el cas que canviés de forma "dràstica" la situació sanitària el govern activaria els mecanismes que estan al seu abast per aturar la transmissió del virus. De fet, Calvo ha assegurat que aquest no seria el cas actual, on hi ha 26 brots actius que -segons ha dit- es poden combatre mitjançant mesures concretes com les que es van activar a la Conca d'Òdena i a un hotel a Canàries abans de la declaració de l'alarma.En una entrevista a Antena 3, Calvo ha recordat que si es torna a produir una "situació greu" el govern espanyol "pot perfectament decretar l'estat d'alarma". "Tornarem a ser molt responsables", ha afirmat. En tot cas, ha apuntat que els brots que hi ha actualment a l'Estat "en principi no necessiten mesures més enllà de les sanitàries i un retorn a les fases on hi havia algunes limitacions". "Els brots formaran part de la nostra realitat i el que cal és rapidesa", ha dit.En aquest sentit ha afirmat que malgrat que "hi haurà brots" l'important ser tenir-los controlats el més ràpid possible, "perquè l'important és la rapidesa i el rastreig dels contactes".

