La Flama del Canigó arriba de nou el Parlament malgrat el coronavirus

El president del Parlament, Roger Torrent, ha encapçalat aquest dimarts la recepció de la Flama del Canigó en un acte institucional a l'auditori del Parlament, adaptat a les mesures de seguretat contra el coronavirus i amb la participació del vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri. Després de la rebuda, Torrent i membres d'Òmnium Cultural, Acció Cultural País Valencià i Obra Cultural Balear, i amb la presència de diversos diputats, han encès davant la façana del Palau del Parlament els quinqués, que serviran per encendre fogueres aquesta nit.Torrent ha apel·lat a "l'esperit comunitari" en la rebuda de la Flama del Canigó per a "superar el moment complex" generat per la pandèmia de la Covid-19 i també a ser "perseverants de la defensa dels drets i les llibertats fonamentals". Torrent ha reivindicat els "llaços fraternals, lingüístics, culturals, polítics i d'anhels dels Països Catalans" i ha garantit que "cap administració ni cap sentència els podrà esborrar", després que la setmana passada el TS tombés el decret valencià que establia que les comunicacions amb Catalunya serien en català. "L'esperit comunitari ha de servir per construir de la cendra de les flames un futur millor", ha continuat.Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha insistit que se seguiran desitjant 'bon dia' en català amb el País Valencià i les Illes Balears: "Ens sentim nació i poble. Cada dia el seguim reivindicant i construint", ha afegit. També ha apuntat que la Flama és també una "invitació a tothom a construir el futur compartit", especialment en un any "dur", en què s'ha sumat "l'excepció democràtica" a la pandèmia. Per tot plegat, l'entitat ha demanat que a les deu de la nit tothom encengui una espelma, durant la revetlla de Sant Joan, per recordar les persones que han patit el coronavirus.El manifest, llegit per Mauri i escrit de manera coral per col·lectius que han jugat un paper clau durant la crisi sanitària -metges, una infermera, un transportista, una mestra, un bomber, un alumne, una pagesa i un llibreter-, reivindica lluitar col·lectivament per un objectiu comú i recorda "la pèrdua de la gent estimada" durant la pandèmia.El manifest de la Flama del Canigó expressa aquest any que la pandèmia "ha estat un cop fort per a tothom", amb canvis d'hàbits, increment de les igualtats, qüestionament de drets i llibertats i pèrdua de gent estimada. Per tot plegat, aprofiten l'encesa de la Flama per recordar "totes aquelles persones que ja no hi són i que trobem i trobarem a faltar".En l'acte també s'ha recordat l'absència dels presos polítics, especialment de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i del president d'Òmnium, Jordi Cuixart. També han tingut un record especial per a l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, que aquest dimarts compareix davant la justícia belga per l'euroordre després de l'ajornament per la Covid-19."La flama ens ha de recordar els que ja no hi són", ha dit el president del Parlament, que també ha mencionat "els que no poden ser, però podrien ser-hi", com els presos: "Continuarem encenent la Flama i seguirem lluitant fins que siguin lliures", ha expressat Torrent, que veu aquest Sant Joan és "nou, diferent i excepcional" però "amb les arrels de sempre".

