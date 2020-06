El govern espanyol redueix la tarifa per al Mobile per compensar les pèrdues de l'edició suspesa

El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts el Ministeri d’Economia a assolir un acord amb l’empresa organitzadora del Mobile World Congress, GSMA, per oferir-li una “tarifa reduïda per al 2021 en condicions “més avantatjoses en compensació a les despeses que va haver d’afrontar en l’última edició suspesa”.Així ho ha anunciat la ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres d'aquest divendres. Montero també ha anunciat que el govern espanyol dona llum verda a l'anunci de GSMA de celebrar el Mobile a Barcelona fins al 2024, un any més del que preveia el contracte. La pròrroga s'aplicarà per compensar la suspensió d'enguany.Tot plegat, segons Montero, “posa de manifest el compromís del govern per mantenir al nostre país un esdeveniment de prestigi internacional capaç d’atreure 100.000 visitants a l’any”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor