Torra convocarà partits i entitats independentistes per preparar la segona taula de diàleg

El president de la Generalitat, Quim Torra, convocarà partits i entitats independentistes a una reunió per preparar la segona trobada de la taula de diàleg amb l'Estat, que no té data. Així ho ha avançat aquest dimarts la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Torra ja va fer el mateix abans de la primera cita amb l'Estat, celebrada el 26 de maig i que només va servir per maquillar el desacord a l'hora de seguir avançant en un diàleg truncat per la pandèmia.Què plantejarà el president en la trobada amb partits i entitats i, després, en la taula amb el govern espanyol? "Autodeterminació i amnistia", ha ressaltat Budó, en la línia del que també va passar en l'anterior trobada. En teoria, a partir de la segona reunió de la mesa ja no hi havien de ser Torra i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, però l'excepcionalitat del moment i l'ambient de "recomençament" del diàleg pot fer que els dos màxims dirigents de cada delegació facin acte de presència.En tot cas, segons Budó, cal tornar a "generar un clima de confiança" en la mesura que durant l'estat d'alarma hi ha hagut topades competencials per gestionar tant el confinament com el desconfinament. Des de la setmana passada, la Generalitat ha recuperat la capacitat de prendre les decisions sobre la pandèmia i el primer que va fer va ser aprovar un decret sobre la "fase de represa".La consellera de la Presidència ha indicat que els dos membres del Govern -Junts per Catalunya (JxCat) i ERC- estan d'acord amb la figura del relator, per bé que compta amb més suports dins de JxCat que no pas a les files republicanes. Fa unes setmanes, Carles Puigdemont va assegurar des de Brussel·les, en una trobada organitzada pel Col·legi de Periodistes, que era "necessari" situar un mediador per resoldre el conflicte. En la primera reunió de la taula de diàleg, però, no se'n va posar cap.Budó ha negat aquest dimarts que existeixi un acord entre Torra i ERC per pactar la data de les eleccions. En aquests termes s'ha expressat en la roda de premsa posterior al consell executiu. Josep Maria Jové, portaveu adjunt dels republicans al Parlament, ha assegurat aquest matí a Catalunya Ràdio que l'horitzó electoral seria acordat, i que ja hi havia hagut contactes per abordar-ho, tal com va assenyalar aquest cap de setmana el vicepresident Pere Aragonès al programa El Suplement de la mateixa emissora "El president decidirà quan es convocaran, és competència seva", ha assenyalat Budó, en la línia del que ja va defensar la setmana passada. La consellera ha insistit que els comicis no estan projectats per un horitzó "immediat", tot i que són múltiples les especulacions sobre quan seran. Veus d'ERC, per exemple, assenyalen que JxCat les voldria convocar per a principis d'octubre, coincidint amb la inhabilitació de Torra per part del Tribunal Suprem, on està citat el 17 de setembre.

