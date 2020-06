El jutjat de vigilància penitenciària autoritza un permís de sis dies a Cuixart

El jutjat de vigilància penitenciària ha autoritzat el permís de sortida sis dies que havia demanat Jordi Cuixart. La junta de tractament penitenciari va informar favorablement al permís demanat al març però la fiscalia s'hi va oposar i el procés va quedar aturat per l'estat d'alarma. Ara, el jutjat de vigilància penitenciària ha donat el vistiplau al permís en considerar que el president d'Òmnium Cultural compleix els requisits mínims previstos al reglament penitenciari, com haver complert la primera quarta part de la condemna i el fet de tenir "bona conducta". A més, afegeix que "no existeixen indicis de risc de reincidència delictiva ni de trencament de la condemna" i estableix que hi ha "suficients garanties" del bon ús del permís.En l'escrit, la junta recorda el seu posicionament en el primer permís, quan va al·legar que tenia complerta la primera quarta part de la condemna, a la presó de Lledoners, des del 14 de gener. Sobre la conducta, apunta que els informes de l'equip multidisciplinar del centre afirmen que és "adaptada a la normativa regimental, amb absència d'expedients disciplinaris, amb una evolució conductual correcta en el mòdul en què està ubicat".L'informe afegeix que des de la seva arribada al centre, Cuixart es relaciona de forma adequada amb diversos professionals, amb els funcionaris, la resta de personal i els interns, "sent capaç d'evitar conflictes, de reconduir-los fent servir habilitats socials i estratègies de resolució de conflictes, així com ajudant als companys del mòdul sempre que pot".El jutjat assegura també que no hi ha limitacions ni condicions en la possible concessió de permisos ordinaris de sortida en la present causa i afegeix que "ni la gravetat del delicte ni al durada de la pena són factors que impedeixin l'autorització judicial de permisos ordinaris de sortida, ja que aquests factors, per si mateixos, no impedeixen la concessió de permisos segons la normativa penitenciària". En aquest sentit, afegeix que tampoc "s'efectua a priori un pronòstic de perillositat en el condemnat, ja que a més de la pena de pressó ha estat condemnat a la pena d'inhabilitació absoluta".Pel que fa l'assumpció dels fets delictius que mencionava la fiscalia en el seu informe d'oposició, la junta fa referència a l'informe del jurista on s'indica que Cuixart "reconeix els fets provats a la sentència, assumeix les conseqüències dels seus actes i mostra motivació per al canvi". Estableix que la frase 'Ho tornaria a fer' "no pot sinó considerar-se com una mera expressió d'un pensament ideològic/polític" i, segons l'informe del psicòleg, "en cap moment fa referència a un alçament tumultuari, tal com es recull a la sentència del Tribunal Suprem, sinó a la voluntat de continuar reivindicant el dret a decidir sobre la situació de Catalunya de forma pacífica i no violenta".La junta conclou que Cuixart reconeix els fets delictius però no està conforme amb la qualificació jurídica i no mostra penediment, defensant la seva innocència, "que és sens dubte un pensament i decisió legítims, donat que la normativa penitenciària no imposa l'obligació al condemnat de penedir-se ni a que es declari culpable".D'altra banda, apunta que la col·laboració del president d'Òmnium és "total" en totes les activitats, entrevistes amb l'equip tècnic i cursos i l'ha defineix com a "encomiable". Reconeix que no ha seguit un tractament per al delicte de sedició, com apunta la fiscalia, però afirma que el centre no disposa d'un programa a l'efecte donat la manca d'antecedents actuals ni històrics sobre aquesta tipologia delictiva. Afegeix que potser el Ministeri Fiscal el "podria haver proposar en el seu dia" i hagués pogut "resultar una aportació pràctica al tema", al mateix temps que recorda que no es va oposar a l'itinerari pautat a l'intern.Rebutja també que es pretengui que Cuixart modifica els seus pensaments i voluntats i que la fiscalia pretengui equiparar la pena imposada per delicte de sedició a la de comissió de delictes violents i degradants, com l'homicidi o agressió sexual amb penetració.A més, constata que Cuixart ha fet un accés previ a l'exterior de manera suficientment gradual i progressiva abans d'iniciar la concessió de permisos ordinadors de sortida i que en tots els anteriors s'han complert "sense incidències i complint els objectius pautats i previstos per l'equip tècnic".Per tot això, aprova el permís de sis dies en considerar que el president d'Òmnium "a l'existir suficient garanties que farà un bon ús del permís". Tot i això, apunta que es farà un seguiment "específic" del resultat del mateix i que el centre penitenciari haurà de fer un informe per constatar que es mantenen baixos els riscos de reincidència i de trencament de la condemna.

