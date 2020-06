La Moncloa acusa el PP d'obstaculitzar els fons europeus per combatre la crisi

La legislatura espanyola està altament condicionada per la recepta que s'apliqui per combatre la crisi social i econòmica provocada pel coronavirus. I aquesta estarà profundament marcada per l'acord que es tanqui sobre el fons europeu de reconstrucció de 750.000 milions d'euros destinats als països afectats per la pandèmia. Dels detalls que s'hauran d'acordar el juliol en dependrà que el govern espanyol pugui o no complir el seu programa, motiu pel qual el PP intenta condicionar-los des del seu grup a escala europea. La Moncloa ha alçat la veu per aquest dimarts per acusar els populars d'estar actuant "en contra dels interessos d'Espanya" amb maniobres per "obstaculitzar" l'arribada de recursos.I és que els populars han trobat un nou flanc per intentar desestabilitzar el govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, el programa dels quals està a expenses de si des d'Europa s'imposen condicions per accedir al fons que acabin derivant en retallades. El PP ha iniciat una campanya a les institucions europees qüestionant l'Estat de dret a Espanya i acusant el govern espanyol d’amagar la xifra real de morts per coronavirus. A més, dirigents populars ja han manifestat que volen impedir que els recursos serveixin per, per exemple, derogar la reforma laboral, i han explicitat que caldran mesures d'ajust abans que les apliquin des d'Europa."Ens sembla inadmissible que el principal partit de l'oposició treballi en contra dels interessos d'Espanya i obstaculitzi la negociació per posar en marxa el fons de reconstrucció", ha assegurat la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, després de la reunió del consell de ministres. La ministra ha reclamat que "rectifiqui" i treballi en la mateixa direcció que l'executiu per aconseguir que aquests recursos arribin en condicions avantatjoses.Segons Montero, el partit de Pablo Casado està actuant amb interessos "partidistes". Dijous passat es va produir una reunió dels líders europeus en la qual, ha explicat la dirigent, es va produir un consens per treballar per una solució "ambiciosa, eficaç i ràpida", però ha admès que continua sense haver-hi un acord sobre els detalls d'accés al fons. "Si Europa vol sortir enfortida, no es pot repetir l'esquema de l'anterior crisi", ha assegurat.

