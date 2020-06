El Suprem s'haurà de pronunciar sobre el 100.2 de Carme Forcadell

El jutjat de vigilància penitenciària de Lleida ha enviat al Tribunal Suprem el recurs d'apel·lació de la Fiscalia contra el 100.2 de Carme Forcadell, segons ha informat el TSJC. El jutge va obrir la porta que fos el tribunal sentenciador -en aquest cas, el Suprem- qui revisés aquests recursos, i no pas l'Audiència Provincial com s'ha fet fins ara. En una article a NacióDigital fa unes setmanes, diversos juristes admetien que hi ha debat obert sobre qui és el tribunal competent per resoldre el 100.2. Ara, el Suprem s'haurà de pronunciar, tant si accepta revisar els recursos d'aquest article del reglament penitenciari com si el retorna a l'Audiència Provinicial.Fonts jurídiques d'ERC consultades per aquest diari recorden que el jutge de vigilància penitenciària encara ha de resoldre un recurs de reforma contra la interlocutòria que obria la porta a portar l'article 100.2 al Suprem. Aquest recurs es va presentar el 16 de juny i la defensa de Forcadell recorda que abans d'enviar res al Suprem s'ha de decidir si s'admet a tràmit aquest escrit i resoldre'l, si és el cas. En aquest sentit, les fonts consultades critiquen que el jutge s'ha saltat un tràmit enviant al Suprem el recurs de Fiscalia sense resoldre abans el recurs de reforma.L'article 100.2 del reglament penitenciari permet combinar elements del diversos graus. En el cas dels presos, es combinen elements del segon i el tercer grau, i per això han pogut sortir de la presó unes hores al dia per treballar o fer tasques de voluntariat. El 100.2 el concedeix, en base a criteris tècnics i encaminats a la reinserció de l'intern, la junta de tractament de la presó i és d'aplicació immediata, tot i que la Fiscalia hi pot presentar recurs. En un principi, aquesta opció es va plantejar per esquivar el Suprem, però en les últimes setmanes han aparegut dubtes al respecte i ara l'alt tribunal s'haurà de pronunciar al respecte.

