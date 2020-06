L'Ajuntament de Barcelona demana als veïns que comprin als petits comerços

"Compra a prop. Som comerç. Fem Barcelona". Aquest és el lema de la campanya que l'Ajuntament de Barcelona impulsarà a partir de divendres i durant tres setmanes per fomentar el consum als petits comerços de la ciutat. "Volem interpel·lar directament els veïns", ha assegurat el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, en la roda de premsa de presentació de la iniciativa aquest dimarts.La campanya arriba a petició del sector i posa el focus en els "valors" que el petit comerç aporta a la ciutat. Per exemple, la cohesió social, la seguretat, el foment de la convivència entre el veïnat, la configuració de l’espai urbà, l’activitat econòmica arrelada o l’ocupació, a banda del tracte personalitzat i professional.La iniciativa s'emmarca en Pla de Reactivació del Comerç i la Restauració, al qual es destinarà un pressupost màxim de 21,85 milions d'euros, com ha detallat avui la regidora Montserrat Ballarín.Entre altres mesures, l'Ajuntament ha aprovat una rebaixa del 75% en la taxa de terrasses fins a finals d'any, ha impulsat subvencions als propietaris de locals comercials perquè en rebaixin el lloguer i ha impulsat una línia d'ajudes per als autònoms, complementàries a les que atorga l'Estat.També ha rebaixat les taxes per fer esdeveniments comercials al carrer i ha impulsat un servei de mediació per aconseguir que els propietaris de comerços no apugin el lloguer als arrendadors.L'Ajuntament preveu també fer més despesa per Nadal, incrementant un 30% el pressupost per a la il·luminació dels carrers. De fet, Collboni ha assegurat que l'Ajuntament preveu un any 2021 "molt difícil". "L’acte més gran de solidaritat amb l’economia de la ciutat passa per anar a fer el café o la cervesa al restaurant de sempre o anar a comprar botiga del barri", ha dit Collboni. "Si volem que els diners que ens gastem ens retornin ràpidament, el millor és comprar a prop de casa", ha afegit.

