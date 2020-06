Alemanya confina més de 360.000 persones pel brot de coronavirus en una indústria càrnia

El gran brot de coronavirus detectat en una indústria càrnia de Gütersloh, a Alemanya, continua creixent. Aquest dimarts al matí les autoritats sanitàries han decidit decretar noves restriccions per a tot el districte, del mateix nom que la ciutat on hi ha el focus de contagis, on hi viuen més de 360.000 persones. El districte de Gütersloh pertany a l'estat del Rin del Nord-Westfàlia. L'últim balanç oficial situa la xifra de contagis en més de 1.500 treballadors de l'escorxador, una quarta part de la plantilla.Segons informen diversos mitjans locals, les limitacions en el districte consisteixen a limitar la mobilitat per reduir els contactes entre persones, amb el tancament de bars, cinemes i museus, també gimnasos. També s'han prohibit les activitats d'oci en espais tancats. A més, s'imposen de nou les mesures de distància social.El brot a la zona va començar en una planta càrnica , i els seus 7.000 treballadors ja estan també en quarantena. És la primera zona d'Alemanya on s'ha tornat a decretar el confinament.A l'Estat, preocupa especialment el brot detectat a dues comarques de la Franja de Ponent que, segons va advertir aquest dilluns Sanitat, podria traspassar a Lleida, on aquest dimarts al matí ja s'ha confirmat un nou focus de contagi en una residència d'avis

