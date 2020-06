JxCat reclama a l'Ajuntament de Barcelona que retiri la Medalla d'Or a Felipe González

Elsa Artadi, presidenta del grup municipal de Junts per Catalunya (JxCat) a Barcelona, reclamarà a l'alcaldessa Ada Colau que l'Ajuntament iniciï els tràmits per tal de retirar la Medalla d'Or de la capital catalana a Felipe González. Artadi, en aquest sentit, defensarà un prec dirigit a Colau en el ple de divendres en el qual instarà el consistori a obrir el procediment per a retirar la distinció a l'expresident del govern espanyol i també la medalla d'honor Barcelona 92 a Rafael Vera per la implicació de tots dos en la creació del GAL.En el seu escrit de justificació, el grup de JxCat exposa que en les darreres setmanes han sorgit informacions desclassificades de l'any 1984 de la CIA nord-americana segons les quals González hauria estat al darrera de la creació dels GAL. També s'inclou que Vera, l'any 1998, va ser condemnat per la participació en el segrest de Segundo Marey,en una sentència del Tribunal Suprem que assegurava que, junt amb altres membres del PSOE d'Euskadi i la cúpula del Ministeri de l'Interior, havien estat els creadors dels GAL. El grup de JxCat aprofita per recordar que que van provocar "vint-i-set assassinats, diversos segrestos, desenes de ferits i quantiosos danys materials".En els últims temps, l'Ajuntament ja harevocat la Medalla d'Or a Cristina de Borbó per la seva implicació en un escàndol de corrupció; a l'expresident Jordi Pujol -que ja la va retornar el 2014-; així com també generals i polítics vinculats al règim franquista, com l'exministre Rodolfo Martín Villa, el mateix dictador Francisco Franco, i Luis Carrero Blanco.

