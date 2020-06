CCOO i UGT criden el personal de neteja a protestar contra el Govern per no compensar-los pel coronavirus

CCOO i UGT han convocat protestes per denunciar la "invisibilitat" del personal de neteja i reclamar una compensació pel col·lectiu, que, "tot i estar en primera línia de la lluita contra la Covid-19, ha quedat exclòs" de la gratificació extraordinària pel personal sanitari i de residències del Govern.Els sindicats han cridat a concentrar-se davant d'hospitals centres d'atenció primària o sociosanitaris aquest 25 de juny per reivindicar "el paper essencial" que han tingut aquests treballadors per "evitar que la pandèmia es propagués més". Les mobilitzacions seran de 15 minuts, aprofitant el descans de l'esmorzar a les portes dels centres de treball, per exigir el pagament de la compensació anunciada pels sanitaris."No tolerarem que després de tot aquest sacrifici no es tingui en compte el personal de la neteja, visibilitzant el col·lectiu davant un Govern que és incapaç de valorar la seva tasca", apunten CCOO i UGT en un comunicat conjunt.Les organitzacions en defensa dels drets dels treballadors recorden que el personal de neteja "ha estat exposat al mateix risc, la mateixa pressió psicològica i amb mitjans de protecció precaris" que la resta i s'ha enfrontat a "unes càrregues de treball pràcticament inassumibles".Els concentrats també demanaran l'abonament del plus de perillositat establert al conveni col·lectiu de la neteja davant les habituals situacions de risc i perillositat que pateixen aquests treballadors.

