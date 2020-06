Prohibeixen que una nena es digui Mel encara que ja n'hi ha més de 100 a Catalunya

Els pares li diuen Mel i només respon al nom de Mel, però legalment es diu Adela. Aquest és el cas recollit per TV3 d'una nena d'un any i mig que va ser inscrita com a Mel al registre civil de Cerdanyola, però que no va poder per la prohibició d'un jutge. La família denuncia que hi ha 125 persones que es diuen Mel a Catalunya.Laia Rovira, la mare, va decidir que li posaria Mel a la seva filla en sentir que una altra persona també es deia així. Antoni Calderón, el pare, ho va veure bé i van tirar-ho endavant, fins topar amb aquesta surrealista decisió judicial justificada per ser "un nom masculí d'origen hebreu".Amb aquesta decisió, el jutge va donar tres dies a la família per canviar el nom de la nena o, de no fer-ho, se n'hi posaria un d'ofici. Els va proposar Melissa o Amèlia, però els pares no ho van acceptar i van recórrer.La mare de la Mel no pot contenir les llàgrimes en parlar de la decisió del jutge: "M'acabes de treure la identitat de la meva filla, m'acabes de robar la meva filla. Vaig anar al jutjat i, si me'l trobo, me'l menjo", assegura.La nena té un any i mig i el recurs pot tardar un altre any i mig en ser resolt. Així, els pares ja pensen com li explicaran la situació: "Hem lluitat fins al final i no ens n'hem sortit. Et dius Adela, com la teva besàvia, que també ens agrada molt i, quan tinguis 18 anys, t'ho canvies si vols", li diran quan sigui més gran.

