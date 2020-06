El Congrés veta la investigació del vincle entre González i els GAL

La comissió d'investigació sobre el vincles entre l'expresident Felipe González i els GAL s'ha quedat només en el terreny del plantejament. Com era previsible, no ha passat el filtre de la mesa del Congrés perquè el PSOE, PP i Vox han votat en contra i han frenat la possibilitat que es posi en marxa tal i com havien demanat el PNB ERC, JxCat, Bildu, CUP i el BNG, que finalment també van aconseguir sumar el suport de Podem. El sí dels de Pablo Iglesias, que incomoda els socialistes, suposa un nou xoc entre els socis de la coalició a la Moncloa.Amb la votació de la mesa d'aquest dimarts, es frustra la possibilitat que el contingut dels documents de la CIA desclassificats que apunten que l'expresident socialista està darrere dels GAL sigui dirimit en comissió. En tot cas, Bildu ja ha sol·licitat la compareixença de González perquè, ja que no s'ha aprovat la comissió, almenys doni explicacions en seu parlamentària.Amb la campanya de les eleccions basques i gallegues a tocar, que s'hagi desenterrat aquesta polèmica és motiu de discrepància i incomoditat en la majoria que va facilitar la investidura. Però la qüestió té un especial impacte entre els socialistes i Podem. Iglesias no ha amagat mai la animadversió i la desconfiança que li genera el que representa González, de la mateixa manera que González s'ha mostrat sempre bel·ligerant contra Podem i contrari a les aliances del PSOE amb Podem. Clavat a la memòria té aquell discurs d'Iglesias el 2 de març del 2016 al Congrés en el qual va deixar anar que González tenia "el passat tacat de calç viva".Amb tot, Podem ha estat erràtic en la gestió del posicionament sobre la comissió. Estant ara al govern, vol concentrar el focus en la reconstrucció i els pressupostos, per això inicialment va apostar per rebutjar una comissió que, en paraules del portaveu, Pablo Echenique, podia "distreure" i no aportaria "res nou". L'afirmació va generar malestar tant a Podem Euskadi com entre els comuns, que van trigar poques en hores en expressar públicament que la seva aposta seria votar a favor. Davant l'enrenou intern, Iglesias va optar per la salomònica decisió d'actuar amb "coherència" i rectificar el posicionament inicial del partit. Tot i això, el canvi de vot de Podem no ha estat suficient perquè la comissió prosperi però sí perquè s'ampliï el llistat de qüestions en disputa en el govern de coalició. Els socialistes sostenen que els GAL ja van ser jutjats i que l'únic objectiu de la petició d'aquesta comissió és el desgast a l'executiu. "Són uns fets que estan investigats i jutjats fa més de 20 anys", ha dit la portaveu del PSOE, Adriana Lastra. Per contra, el vicepresident de la mesa i diputat d'En Comú Podem Gerardo Pisarello ha lamentat la decisió en roda de premsa al Congrés. "El Congrés dels Diputats no pot ser utilitzat com un mur per protegir l'opacitat de ningú, es digui Felipe González o Juan Carlos de Borbó".També la portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha denunciat que es tracta d'un "veto polític", fins i tot "en contra del criteri dels lletrats". També ha explicat que reclamaran que es creï la mateixa comissió al Senat i també la compareixença al Congrés dels tres exministres d'Interior en l'època de González -José Barrionuevo, José Luis Corcuera i Juan Alberto Belloch- així com l'exsecretari d'estat Rafael Vera i l'exmagistrat Baltasar Garzón. "No permetrem que fets tan greus quedin impunes", ha afirmat. El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, també ha criticat la decisió i el fet que PSOE, PP i Vox ni tan sols hagin permès que la decisió l'adopti el ple del Congrés, com en altres comissions. "Em sembla que hi ha raons suficients, a més que la ciutadania hi té dret", ha dit.

