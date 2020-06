La Moncloa es plantejarà tornar a l'estat d'alarma si la pandèmia deriva en una «situació greu»

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha avançat aquest dimarts que el seu executiu podria tornar a declarar l’estat d'alarma "a una part del territori o a tot" si es torna a produir una "situació greu" fruit de l'expansió del coronavirus.Segons Calvo, no seria el cas actual, on hi ha 26 brots actiu que -segons ha dit- es poden combatre mitjançant mesures concretes com les que es van activar a la Conca d'Òdena i a un hotel a Canàries abans de la declaració de l'alarma. En una entrevista a Antena 3, Calvo ha recordat que si es torna a produir una "situació greu" el govern espanyol "pot perfectament decretar l'estat d'alarma". "Tornarem a ser molt responsables", ha afirmat.En tot cas, ha apuntat que els brots que hi ha actualment a l'Estat "en principi no necessiten mesures més enllà de les sanitàries i un retorn a les fases on hi havia algunes limitacions". "Els brots formaran part de la nostra realitat i el que cal és rapidesa", ha dit.En aquest sentit ha afirmat que malgrat que "hi haurà brots" l'important ser tenir-los controlats el més ràpid possible, "perquè l'important és la rapidesa i el rastreig dels contactes".

