CCOO reclama un pla de reactivació per salvar mig milió de llocs de treball i allargar els ERTO

El sindicat CCOO ha presentat aquest dimarts el seu pla de xoc sectorial per a la reactivació social i econòmica de Catalunya. Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, Cristina Torre, secretària d’Acció Sindica, i altres dirigents de CCOO ho han defensat en una compareixença telemàtica. El pla inclou mesures enfocades cap a quatre sectors: treballs essencials i atenció a les persones, infraestructures i model de mobilitat, sector industrial i de la construcció, i sector turístic.Pacheco ha fet una crida a la concertació social i a reactivar el Pacte Nacional per a la Indústria, tenint com a horitzó l'Agenda europea 2030, dotant-lo de recursos suficients per impulsar instruments com l'agència de recursos, l'agència d'energia i una agència per a la transformació digital i la transició ecològica. Ha insistit a reclamar el Govern que tingui en compte le spropostes de CCOO "com a força social més representativa" de Catalunya. El líder sindical ha reclamat una regulació del teletreball, que inclogui la preservació dels drets. "El teletreball no és el que s'ha fet aquests mesos", ha dit.Javier Pacheco ha defensat la pròrroga dels ERTO, que ha considerat clau per mantenir l'estabilitat del mercat de treball. S'ha manifestat "optimista" sobre la possibilitat que s'aconsegueixi allargar-los fins al 30 de setembre i ha fixat com a objectiu del pla de xoc "salvar mig milió de llocs de treball", que són els que estarien en perill de no engegar-se mesures urgents en defensa del teixit productiu.Comissions Obreres ha reclamat un canvi profund en el model de gestió de les residències de gent gran a Catalunya i ha considerat "imprescindible" regular les condicions de treball en el marc d'un conveni col·lectiu sectorial de Catalunya. L'envelliment de la població i l'increment de les necessitats d’atenció social de col·lectius vulnerables requereix enfortir el circuit d'assistència a les persones grans o amb discapacitat, crear la llei catalana del sector de la dependència i constituir l'Institut Català de la Dependència com a proveïdor públic de gestió directa de les residències.De cara al nou curs escolar, CCOO reclama un acord nacional per a l'educació en el lleure i comunitària, més enllà de l'estiu, i denuncia la bretxa social, de la qual la bretxa digital n'és tan sols una manifestació més.Per afrontar les urgències socials, demana fer compatible la renda garantida de ciutadania amb l'ingrés mínim vital. CCOO ha recordat que abans de la Covid-19, un 21,3 % de la població ja estava en situació de risc de pobresa i el 12 % dels treballadors no podia sostenir les despeses habituals amb el seu salari. El sindicat reclama un reforç del sector públic després de la crisi pandèmica, erradicant la precarietat i retornant els drets que s'han anat perdent des de la crisi del 2008.Considera que les infraestructures i el model de mobilitat són elements centrals en la reconstrucció de l'economia i del teixit productiu, ja que poden contribuir a la cohesió social i a l'equilibri territorial.CCOO defensa anar cap a un nou model de mobilitat, reduint els impactes socials i ambientals de l'actual model, reduint la dependència de la importació de combustibles fòssils i modernitzant els sistemes per fer els desplaçaments. Cristina Torre ha defensat alternatives al vehicle privat, defensant la indústria de l'automoció amb vehicles no contaminants, però garantint la continuïtat de l'activitat d'empreses com Nissan, convertint-les en "avantguardes de transformació de model".El sindicat ha fet una crida per aprofitar les innovacions tecnològiques (la indústria 4.0) que ajudin a impulsar el canvi de model productiu, mantenint l'estabilitat laboral i la qualitat de l'ocupació. La central ha demanat també majors inversions per preservar la xarxa pública de ferrocarril, que és bàsica per al desplaçament quotidià de milions de persones.Cristina Torre ha demanat un pacte nacional pel turisme, "però no per retornar al model anterior, sinó per tornar a una nova normalitat amb més valor afegit i per això cal protegir l'ocupació i renovar l'acord dels ERTO". CCOO ha recordat que l'activitat turística representa el 12% del PIB, que, sumant-hi sectors afins, arriba fins al 20% del PIB català.Comissions ha afirmat que la crisi ha posat de manifest la vulnerabilitat de l'economia catalana, sobretot la d'algunes marques turístiques de Tarragona i Girona. Les reserves turístiques internacionals van caure en més del 90% després del decret d'alarma sanitària i el sector dona pràcticament per perduda la temporada d'estiu.La central reclama que totes les mesures s'acordin en el Consell del Diàleg Social de Catalunya, dins d'un gran acord polític, institucional i social. Comissions ha apel·lat a construir una economia verda i un estat del benestar sòlid, rebutjant tot intent de tornar a un model econòmic que ha causat desigualtat i pobresa.

