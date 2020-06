VÍDEO Fernando Simón per a tota la vida: un jove es tatua el seu rostre a la cama

El tatuatge a la cama del noi Foto: Europa Press

Un jove valencià ha decidit tatuar-se el rostre del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, Fernando Simón, a la seva cama perquè el considera "símbol d'aquest confinament per a tot Espanya". "Es la cara visible de la situació que hem viscut", apunta.Així ho ha explicat a Europa Press el noi, qui s'ha tatuat la cara de Simón amb el lema en anglès "fucking master" (puto mestre).Raúl, que així es diu el jove, ha volgut retre el seu propi homenatge a Simón, de qui valora especialment "la tranquil·litat" que ha transmès a les rodes de premsa durant la crisi sanitària del coronavirus per la seva manera de parlar "pausada".L'artista Nacho Frías, de l'estudi Noble Art de València, és el responsable d'aquesta obra i també el tatuador de confiança d'aquest jove, que ja havia acudit a ell en altres ocasions per plasmar a la seva pell retrats d'estrelles de Hollywood, des de Clint Eastwood a Al Pacino."Fa tres setmanes va venir a tatuar-se i, parlant de la pandèmia, Raúl em va comentar que estaria bé representar aquest moment històric en un tatuatge. Per això vam decidir fer la cara de Fernando Simón perquè s'ha convertit en una icona, en tot un fenomen", ha indicat Frías.L'artista ha explicat que els tatuatges de rostres de persones requereixen un treball molt detallista per poder captar "totes les expressions del rostre d'una persona". En aquest treball tan realista de la faccions de Simón, Frías ha estimat que hi ha de dedicar almenys 10 hores per acabar-lo.

