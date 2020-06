Brot de contagis en una residència de Lleida

El Departament de Salut va detectar a mitjans de la setmana passada un brot de coronavirus en la residència Castrillón de Lleida, després que 13 dels ancians i 5 treballadors donessin positiu, segons publica el diari Segre i han confirmat a l'ACN fonts de la conselleria.Salut va efectuar proves PCR a usuaris i treballadors després que diverses persones del centre presentessin símptomes compatibles amb la covid-19, que van revelar 18 positius. Quatre dels 13 usuaris del geriàtric privat que van donar positiu es troben ingressats en un centre hospitalari. Des del Departament assenyalen que el brot està "sota control" ja que s'hagin separat i aïllat els possibles contagis, tal com preveu establert per les autoritats sanitàries.D'altra banda, des de l'Atenció Primària s'ha reforçat l'assistència a la residència amb infermeres i auxiliars d'infermeria per suplir el personal que es troba de baixa. Així mateix, des de Salut Pública han efectuat formació específica a la plantilla per tal d'aplicar un correcte aïllament i sobre l'ús d'equips de protecció individuals (EPI), segons han indicat fons de la conselleria.El repunt de contagis en aquest centre es dona en un context de preocupació a la comarca del Segrià pels diversos brots que s'han comptabilitzat a la Franja de Ponent i que podria acabar afectant la demarcació de Lleida.

