Un investigador d'Oxford revela que la vacuna podria estar a punt per l'octubre

L'investigador Adrian Hill, de la Universitat d'Oxford, al Regne Unit, ha avançat que la vacuna contra la Covid-19 que està desenvolupant l'Institute Jenner del centre britànic podria estar a punt l'octubre, en base als avenços que s'estan observant en els assajos clínics."Si tot va bé, tindrem els resultats dels assajos clínics per l'agost o el setembre. Tenint en compte que estem fabricant en paral·lel, estarem llestos per lliurar-la a partir d'octubre, si tot va bé", va comentar durant la seva participació en un cicle de conferències sobre la Covid-19 de la Societat Espanyola de Reumatologia (SER).Hill també va revelar algunes dades sobre la vacuna que estan desenvolupant. Es tracta d'una vacuna basada en virus vius (en aquest cas, l'adenovirus) amb una capacitat molt elevada de replicació, el que facilita que la seva producció es faci a gran escala, fet que en permet aconseguir un gran nombre de dosis en menor temps i reduir el cost."Aquesta vacuna ha demostrat molt bons resultats en els assajos amb ximpanzés i ja ha passat a la següent fase d'assajos en humans. Un dels seus avantatges a l'inici va ser demostrar en assajos anteriors que inoculacions similars, inclosa una l'any passat contra un coronavirus anterior, eren inofensives per als humans", va assenyalar l'expert.No se sap encara per quant temps immunitzaria, la vacuna que s'està desenvolupant a la Universitat d'Oxford; però, pel tipus de vacuna, tot sembla indicar que seria anual, és a dir, que tindria una estacionalitat com la de la grip.Encara que vagi en primera posició en la cursa mundial, aquesta no és l'única vacuna que s'està desenvolupant. Altres equips de recerca de diferents parts de món també han començat assajos clínics. En la trobada organitzada per la SER, els viròlegs espanyols Luis Enjuanes i Mariano Esteban també van parlar de dues de les iniciatives que hi ha actualment a Espanya per aconseguir una vacuna contra la SARS-CoV-2."La nostra vacuna és una variant altament atenuada de la que es va utilitzar contra la verola. Fem servir un poxvirus que expressa la proteïna S de la SARS-2, responsable de l'entrada del patogen en les cèl·lules humanes. Ja hem començat els assajos en animals per la qual cosa, si tot va bé, a finals d'any podríem començar a provar-la en humans", va comentar Esteban sobre la vacuna que investiga el seu equip en el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i Centre Nacional de Biotecnologia (CNB). Amb aquesta mateixa tecnologia, el seu grup ha aconseguit fabricar vacunes per a l'Ebola, el chikungunya i el Zika.La vacuna desenvolupada per Enjuanes està en fases més inicials, ja que és un model diferent. En aquest cas no està basada en virus vius ja coneguts i utilitzats en la producció d'altres vacunes, sinó en el virus SARS-CoV-2. "Ja hem obtingut el virus sintètic al laboratori i a través de l'enginyeria genètica estem tractant d'identificar quin gen o gens li confereixen al virus la seva virulència. Normalment són els responsables d'inhibir la resposta immunitària innata. Quan ho identifiquem, pràcticament tindrem la nostra candidata a vacuna. En els propers quatre o cinc mesos creiem que podríem tenir ja un prototip i començar assajos en animals", ha assegurat.Els experts que han participat en la trobada organitzada per la SER coincideixen que en aquest moment és prioritari aconseguir una vacuna que protegeixi prou com per reduir la mortalitat, els contagis i la necessitat d'hospitalització, però que en el llarg termini és interessant aconseguir una vacuna capaç de produir memòria immunològica a llarg termini i que, per això, és molt probable que convisquin en el mercat diferents vacunes.En aquest sentit, Enjuanes va lamentar que pot passar que les vacunes que acabin arribant "no siguin les millors, sinó aquelles que hagin aconseguit finançament per part d'una multinacional, amb la corresponent influència en els governs, i capacitat de producció".

